Требуется добавить живых пользователей в группу Вконтакте и на страницу Фейсбук. Пожалуйста, пишите свою цену.
Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
Закрыт
12 лет назад
Имеется опыт копирайтинга и рерайтинга. Работала с сайтами:
- http://my-ivanovo.ru (наполнение новостного сайта)
- http://www.rosmobile.org (редактирование страниц, размещение тарифов, модерирование соцсетей).
Есть опыт работы с WordPress и Joomla 1.5.
Филолог по образованию, грамотна.
Требуется добавить живых пользователей в группу Вконтакте и на страницу Фейсбук. Пожалуйста, пишите свою цену.
Нужен сотрудник, который будет заниматься поисковым продвижением сайта и раскруткой групп Вконтакте и Одноклаасниках, а также страницы в Фейсбуке. Обязательно привлечение в соцсети живых пользователей. Работа удаленная, зарплата от 15 000 руб. ТОЛЬКО ...