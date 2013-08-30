boo_yasha

Инна boo_yasha

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Имеется опыт копирайтинга и рерайтинга. Работала с сайтами:

- http://my-ivanovo.ru (наполнение новостного сайта)

- http://www.rosmobile.org (редактирование страниц, размещение тарифов, модерирование соцсетей).

Есть опыт работы с WordPress и Joomla 1.5.

Филолог по образованию, грамотна.