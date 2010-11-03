boombastix

Нужно разработать логотип и шапку для youtube канала о рыбалке и подводной охоте FISHKA.
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Нужно разработать логотип и шапку для youtube канала о рыбалке и подводной охоте FISHKA.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Требуется специалист по Joomla + Virtuemart. Имеется инетрнет-магазин. Нужно обновить имеющуюся версию Joomla на новую. Дизайн стоит из готового шаблона магазина Virtuemart. После обновления необходимо, чтоб сохранилась вся база с товарами магазина, все заказы и настройки. Хотелось ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день господа Фрилансеры! Проблема заключается в следующем: На сайт пробрался какой-то вредный код. Если вводишь имя сайта прям в браузере - всё хорошо, переходит на него, как надо. Если же сделать поиск сайта в google, то ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте ув. дизайнеры! Нужно разработать дизайн наклеек на витрины для туристического бюро. Туристическое бюро easyTour занимается продажей авиабилетов, туристический пакетов, экскурсий, трансферов; бронированием отелей по всему миру. Основные страны, в которые ведётся продажа туров: Египет, Турция, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте ув. дизайнеры! Нужно разработать дизайн наклеек на витрины для туристического бюро. Туристическое бюро easyTour занимается продажей авиабилетов, туристический пакетов, экскурсий, трансферов; бронированием отелей по всему миру. Основные страны, в которые ведётся продажа туров: Египет, ...Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Дорогие Фрилансеры, Надо довести до ума интернет магазин. Имеется готовый шаблон на Joomla + Virtuemart. Магазин специализируется на продаже гелей для ногей, разного типа материалов для ногтевого дизайна и различных аксессуаров связаных с этой темой. Шаблон уже стоит: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1600
Туристический порталВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад