boombastix

Гаранин boombastix

 
40 летЭстония/Кохтла-Ярве
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ryapa
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип и шапка для youtube канала
Отличный заказчик.
Человек знает свое дело. Работа выполнена в срок. Ответственный и коммуникабельный.
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
$20
10 баллов
11 лет назад
Очистить сайт от вредного кода
Юрий отличный заказчик, быстро обо всем договорились, сразу перевел деньги и дал доступы для работы. В общем все прошло гладко. Обращайтесь еще :)
Всё быстро и качественно. Человек - мастер своего дела. Рекомендую.
Ответный отзыв
BJM
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Доработать магазин на Joomla + Virtuemart
Приятно работать с человеком. Детальная постановка задачи ни в коей мере не противоречит ТЗ. Выполняемый объем работ не превысил заявленный.
Работа была выполнена качественно и в срок. От сотрудничества осталось хорошее впечатление.
Ответный отзыв