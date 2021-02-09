Графический дизайнер
Закончила:
- Минский финансово-экономический университет (Банковское дело)
- Международный институт дистанционного обучения при БНТУ (Экономист/Менеджер)
Работала 2 года как Индивидуальный предприниматель (Кофейня)
Сейчас профессионально занимаюсь фотографией.
Работаю в таких графических редакторах как:
- Photoshop
- Lightroom
- CorelDRAW
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип88 просмотров
- Кофейный абонемент54 просмотра
- Женский портрет61 просмотр
Фотосъемка
нет отзывов
$30/час
от $30от 7 дней
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