boomyanka

Яна boomyanka

 
28 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Закончила:

- Минский финансово-экономический университет (Банковское дело)

- Международный институт дистанционного обучения при БНТУ (Экономист/Менеджер)

Работала 2 года как Индивидуальный предприниматель (Кофейня)

Сейчас профессионально занимаюсь фотографией.

Работаю в таких графических редакторах как:

- Photoshop

- Lightroom

- CorelDRAW

Портфолио
Фотосъемка
нет отзывов
$30/час
от $30от 7 дней
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