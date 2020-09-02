C#, Unity 3D, HTML, CSS, Blender3D, Adobe Photshop, C++, .Net
Студент, программирую на C#, JS, при надобности и на C++. Так же работаю в Adobe Photoshop, Blender3D, Unity 3D. Есть две игры на PlayMarket. Одна в Steam. Информацию о остальных заказах можно увидеть в ЛС (большой список) или в телеграмм канале: https://t.me/werise_anatoliy_portfolio
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
6 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Разработка игр
1 отзыв
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга