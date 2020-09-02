Нужен Unity программист

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен10 заявок819 просмотров

Требуется доработка мобильной игры, подробное ТЗ скину по запросу. Пишите свой опыт в л/с

Unity
5 лет назад
digin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

borachukanatoliy
Анатолий 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$50
27 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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