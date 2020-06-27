Сделать игру Тамагочи для Android и iOS

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Закрыт10 заявок608 просмотров

Нужно сделать игру Тамагочи для Android и iOS.  Подробности и ТЗ в личку.

AndroidiOS
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TikTak88
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