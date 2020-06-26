Создать игру на основе паттернов C#

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок496 просмотров

Сделать игру, которая будет представлять собой текст в консоле с вариантами в меню.

Делается на основе паттернов на C#, более подробно после подтверждения заказа.

5 лет назад
kowelk2
Дарья 
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