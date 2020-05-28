Разработка игры для Android и iOs

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка749 просмотров

Мы ищем англоязычного разработчика игры. 

We need a copy of the game Clash Royale, but with its own characteristics. Such as: 

1) Two modes. SinglePlayer (V2) with its storyline, which will be discussed below 

2) Unique characters that are not in the original game 

3) Unique cards generated automatically 

4) New interesting game mechanics

AndroidiOS
5 лет назад
guest_15914669163625
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
61 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • HTML игра

    Нажимаем на предметы, они падают в корзину. Управление корзиной стрелками. Вес игры со всеми скриптами в зипе 300 кб. Когда все предметы упали в корзину или их не словили появляется экран с результатом

    HTML
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка Cryengine5

    $100

    Нужно сделать небольшую игру на Cryengine 5 по типу старых танчиков но в 3D формате с возможностью смены камеры от 1,2,3 лица и так же возможностью играть в 2 с разных устройств.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеллектуальная Викторина

    Игра состоит из 1. Админки, которая позволяет: 1.1. редактировать некоторые переменные в игре; 1.2. обновлять базу данных вопросов викторины с помощью загрузки и выгрузки гугл таблицы; 1.3. просматривать статистику активности пользователей. ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка игры в Unity 3d или Unreal Engine для PC.

    $90

    Необходимо в кратчайшие сроки создать одноуровневою 3d игру для PC, в которой должно быть меню, состоящие только из двух пунктов "Играть" и "Выйти". Проект должен быть готов до 6 июня 2020 года. Игра должна быть ...

    UnityUnreal Engine
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать Dll на С++

    У меня есть код игры "Морской бой", есть .exe но нету сборки dll. Все что нужно сделать, это собрать dll. Очень нужно сегодня 28.05.2020!

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка игры Змейка на Python

    Разработать простейшую игру "змейка" с мелкими поправками в дизайне ( дизайн тоже простейший и минималистичный).  Игра должна быть с "меню"( в котором должны быть кнопки "об игре", "играть", "выйти"), выбором уровня сложности (т.е. скорости ...

    Python
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать код и сверстать две страницы для игры

    Тема игры - кладоискание. Есть свёрстанная страница с нажатой кнопкой "Играть" верхнего меню: http://serjj.myjino.ru/index.html Также см. скрин "Страница Играть 1". В нижней части средней колонки "Список игр" - кнопка "Закопать клад". При её ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад