Нажимаем на предметы, они падают в корзину. Управление корзиной стрелками. Вес игры со всеми скриптами в зипе 300 кб. Когда все предметы упали в корзину или их не словили появляется экран с результатом
Разработка игры для Android и iOs
Мы ищем англоязычного разработчика игры.
We need a copy of the game Clash Royale, but with its own characteristics. Such as:
1) Two modes. SinglePlayer (V2) with its storyline, which will be discussed below
2) Unique characters that are not in the original game
3) Unique cards generated automatically
4) New interesting game mechanics
Заявки фрилансеров
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