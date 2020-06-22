Ищу программиста для написания dll для игры Lineage 2

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка365 просмотров

Задача такая, есть игра Lineage2 хроники Interlude.

Нужно через dll реализовать на данных хрониках дополнительные возможности, как на Хрониках выше.

К примеру: Радар, Вывод Урона, Полоска каста и т.д

5 лет назад
guest_15930792265576
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад