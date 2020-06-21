Unity 2d mini game

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки410 просмотров

Привет! Нужно сделать мини игру для юнити 2д. (iOS/Android - мобилки и планшеты) Ее хотим встроить в наш текущий проект. 

Условно можно разделить на 3 штуки:

1. Окно с пояснением задания

2. Сама игра

3. Окно с выигрышем

Между собой я их свяжу сам - мне нужно чтобы в каждый из передавался блок, который я вызову и покажу на основе моей системы показа в игре)

Весь арт есть, ТЗ подробно описано в фигме (прикрепил скрин в файле)

AndroidFigmaiOSUnity
5 лет назад
ScarX
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