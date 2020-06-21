Unity 2d mini game

Привет! Нужно сделать мини игру для юнити 2д. (iOS/Android - мобилки и планшеты) Ее хотим встроить в наш текущий проект.

Условно можно разделить на 3 штуки:

1. Окно с пояснением задания

2. Сама игра

3. Окно с выигрышем

Между собой я их свяжу сам - мне нужно чтобы в каждый из передавался блок, который я вызову и покажу на основе моей системы показа в игре)

Весь арт есть, ТЗ подробно описано в фигме (прикрепил скрин в файле)