На с++ реализовать дерево решений

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт8 заявок777 просмотров

Нужно на с++ реализовать дерево решений, пример задачи ниже

Каждую строчку в коде нужно прокомментировать ( ну не прямо каждую, но 80%), что это и зачем используется

5 лет назад
guest_15924757295107
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Галстян
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Матвей
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Родион
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Викто
 
71 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Кирилл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад