Нужно на с++ реализовать дерево решений, пример задачи ниже Каждую строчку в коде нужно прокомментировать ( ну не прямо каждую, но 80%), что это и зачем используется
Перевод кода Delphi(От игры) перевести в код Python
Перевод кода Delphi(От игры) перевести в код Python с сохранением всего функционала и графического интерфейса
код есть только в текстовом файле
Выбранный исполнитель
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