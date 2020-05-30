Перевод кода Delphi(От игры) перевести в код Python

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Закрыт1 заявка1112 просмотров

Перевод кода Delphi(От игры) перевести в код Python с сохранением всего функционала и графического интерфейса

код есть только в текстовом файле

DelphiPython
5 лет назад
guest_15925929414781
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

intexapp
Никита 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
3 дня

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intexapp
Никита 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад