Браузерная многопользовательская игра.

Здравствуйте.

Мы начали создавать браузерную квест игру, но наткнулись на разработчика который только обещает, поэтому ищем оперативного и всезнающего программиста, способного взять себе в команду грамотных людей и реализовать игру в течении 2 месяцев.

Мы распологаем 3д дизайнерами, аниматорами, сценаристами - вобщем весь контент с нас, с вас архитектура, структура, каркас, интерактивные возможности.

Необходим разработчик который сможет написать игру для браузера.

Формат игры таков: Есть общая локация, далее игрроки по срелсву голосования (все поставили галочки) переходят по другим локация. Внутри локации есть 1 - 2 загадки которые необходимо решить что бы получить некий артефакт. На последней локации сражение с боссом.

Важные моменты в игре-

1. Отдельное лобби по секретному ключу для 2-4 человек.

2. Кооперативная игра (на экране локации видны стилизованные курсоры каждого из игроков)

3. Кик по истечению времени ( визуальный таймер)

4. Персонализированная админ панель для владельцов секретных ключей

5. Кооперативные взаимодействия с 3д объектами

6. Минимальная анимация на локациях

Все обсудим, все решим. Если есть какие то вопросы- буду рад обсудить.