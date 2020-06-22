Нужно создать программу для накрутки игроков в игре rust
Браузерная многопользовательская игра.
Здравствуйте.
Мы начали создавать браузерную квест игру, но наткнулись на разработчика который только обещает, поэтому ищем оперативного и всезнающего программиста, способного взять себе в команду грамотных людей и реализовать игру в течении 2 месяцев.
Мы распологаем 3д дизайнерами, аниматорами, сценаристами - вобщем весь контент с нас, с вас архитектура, структура, каркас, интерактивные возможности.
Необходим разработчик который сможет написать игру для браузера.
Формат игры таков: Есть общая локация, далее игрроки по срелсву голосования (все поставили галочки) переходят по другим локация. Внутри локации есть 1 - 2 загадки которые необходимо решить что бы получить некий артефакт. На последней локации сражение с боссом.
Важные моменты в игре-
1. Отдельное лобби по секретному ключу для 2-4 человек.
2. Кооперативная игра (на экране локации видны стилизованные курсоры каждого из игроков)
3. Кик по истечению времени ( визуальный таймер)
4. Персонализированная админ панель для владельцов секретных ключей
5. Кооперативные взаимодействия с 3д объектами
6. Минимальная анимация на локациях
Все обсудим, все решим. Если есть какие то вопросы- буду рад обсудить.
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