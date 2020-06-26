2d игра под андроид на Unity

Требуется создать простую игру на подобие аэро хоккей

Должна быть онлайн, с базой данных игроков для рейтинга

так же покупки в приложении

на счет дизайна договоримся либо ваш либо наш.

Остальное в тз более подробно.

так же пишите свои позиции, на каких условиях готовы взяться за проект.