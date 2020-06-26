Задача такая, есть игра Lineage2 хроники Interlude. Нужно через dll реализовать на данных хрониках дополнительные возможности, как на Хрониках выше. К примеру: Радар, Вывод Урона, Полоска каста и т.д
2d игра под андроид на Unity
Требуется создать простую игру на подобие аэро хоккей
Должна быть онлайн, с базой данных игроков для рейтинга
так же покупки в приложении
на счет дизайна договоримся либо ваш либо наш.
Остальное в тз более подробно.
так же пишите свои позиции, на каких условиях готовы взяться за проект.
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