Изменить шаблон игры

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Закрыт3 заявки455 просмотров

В готовую игру на unity 3D нужно интегрировать следующие SDK:

- appsflyer 

- onesignal 

- appodeal 

Оплата 100$ за выполненную работу

Unity
5 лет назад
Storiesgain
Ступак 
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