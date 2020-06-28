Нужно сделать мобильную игру для Play market'а

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт22 заявки1521 просмотр

Укажите свои сроки и цену. Игра должна быть простенькой и что бы можно было подключить рекламу

5 лет назад
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