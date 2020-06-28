Ищу разработчика игр и приложений

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Закрыт16 заявок675 просмотров

Нужно разработать игру по заданному сценарию

5 лет назад
Zmusia
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Сергей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Григорий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Родион
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
40 лет
21 год в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
7 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
71 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дамир
 
40 лет
6 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов
5 лет назад