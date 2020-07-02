Укажите свои сроки и цену. Игра должна быть простенькой и что бы можно было подключить рекламу
Переделать буквы и жесты с немецкого на казахский алфавит
Unity / Oculus Quest (Hand Tracking)
Обучение алфавиту глухонемых, язык жестов
Имеется полный пакет всех нужных файлов для запуска проекта в Unity и само устройство Oculus Quest
Пример:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=Ahs1l0INA-w&feature=emb_logo
Задача:
Переделать буквы и жесты с немецкого на казахский алфавит
Заявки фрилансеров
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