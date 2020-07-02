Переделать буквы и жесты с немецкого на казахский алфавит

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Закрыт2 заявки722 просмотра

Unity / Oculus Quest (Hand Tracking)

Обучение алфавиту глухонемых, язык жестов

Имеется полный пакет всех нужных файлов для запуска проекта в Unity и само устройство Oculus Quest

Пример:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=Ahs1l0INA-w&feature=emb_logo

Задача:

Переделать буквы и жесты с немецкого на казахский алфавит

Unity
5 лет назад
guest_15936683323798
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