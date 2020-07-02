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Дизайнер UI/UX и 2D-художник для мобильной настольной игры-iOS,Androi
Я ищу опытного дизайнера UX / UI (или команду) для работы по мобильной настольной игры "Лудо" . Правила игры здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
Дополнительные элементы к игре должны быть нарисованы (кости, шашки, доска, дом и т. д.)
Проект:
Около 15 экранов включены для дизайна UI / UX. Это экрана-заставки, выберите игру, экран играть, экран магазина, коллекции , друзья, события, профиль, экран настройки , Лига, ВИП экран, турнир.
Примеры экранов с подобной гпафической стилистикой и техникой можно увидеть здесь:
https://i.imgur.com/2aKbBnj.jpg
https://i.imgur.com/ver0CTS.png
Вам также будет дано полное задание (ТЗ) для экранов.
Дизайн дополнительных элементов: игровая доска, шашки, кости, шашечный домик, смайлики, аватары, чата. В качестве краткой справки см. здесь, ТЗ будет предоставлен вам.
Также к проекту или как к отдельному проекту, должны быть сделаны разные игровые кости с эффектами для них. Пример здесь:
https://i.imgur.com/Fl7zYi7.gif
https://i.imgur.com/re1KMFO.gif
https://i.imgur.com/i2PdNeE.gif
Вы также можете подать заявку только на на эту часть проекта.
Для связи мы предпочитаем использовать английский язык, это будет проблемой для вас ?
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