Дизайнер UI/UX и 2D-художник для мобильной настольной игры-iOS,Androi

Я ищу опытного дизайнера UX / UI (или команду) для работы по мобильной настольной игры "Лудо" . Правила игры здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)

Дополнительные элементы к игре должны быть нарисованы (кости, шашки, доска, дом и т. д.)

Проект:

Около 15 экранов включены для дизайна UI / UX. Это экрана-заставки, выберите игру, экран играть, экран магазина, коллекции , друзья, события, профиль, экран настройки , Лига, ВИП экран, турнир.

Примеры экранов с подобной гпафической стилистикой и техникой можно увидеть здесь:

https://i.imgur.com/2aKbBnj.jpg

https://i.imgur.com/ver0CTS.png

Вам также будет дано полное задание (ТЗ) для экранов.

Дизайн дополнительных элементов: игровая доска, шашки, кости, шашечный домик, смайлики, аватары, чата. В качестве краткой справки см. здесь, ТЗ будет предоставлен вам.

Также к проекту или как к отдельному проекту, должны быть сделаны разные игровые кости с эффектами для них. Пример здесь:

https://i.imgur.com/Fl7zYi7.gif

https://i.imgur.com/re1KMFO.gif

https://i.imgur.com/i2PdNeE.gif

Вы также можете подать заявку только на на эту часть проекта.

Для связи мы предпочитаем использовать английский язык, это будет проблемой для вас ?