Разработка первой страницы сайта с учетом требования заказчика. Также разработка нескольких баннеров, которые будут использоваться на сайте.
Дизайн сайтов74 заявки
Закрыт
17 лет назад
Разработка первой страницы сайта с учетом требования заказчика. Также разработка нескольких баннеров, которые будут использоваться на сайте.
Разработка флеш-интро на первой странице сайта. Заказчик обеспечит ряд имиджей, которые нужно будет использовать в интро-заставке.
Our company is looking for a remote team of .Net / Perl / C# /C++/ Java developers to work in cooperation with the company team on multi Perl projects Requirements: • 2+ years experience in one/all ...