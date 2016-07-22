Александр - профессионал своего дела! Советую его как грамотного, ответственного и пунктуального специалиста своего дела. Все выполнено точно в срок, а качество написанных им выше всяких похвал. До этого я обращался в некую организацию, которую мне порекомендовали знакомые, с точно таким же ТЗ. Так по сравнению с текстом написанным Александром, это небо и земля. Никаких - исправьте вот это, удалите вот здесь и т.п. Вы заказываете статью, предоставляете техническое задание, и в оговоренные сроки получаете просто восхитительный текст. Который сразу же идет в работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим специалистом!!!