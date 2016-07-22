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Александр brandwrap

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alkorlos
Дмитрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Не правильно работает галерея на сайте. (WordPress) Поиск причины.
WordPress
Хорошо поставленная задача, вовремя оплаченная работа. Было приятно сотрудничать!
Я честно говоря, уже отчаялся найти причину не корректной работы сайта. До Дмитрия, причину неправильной работы искали 3 человека. Суммарно времени на поиск неисправности было затрачено без малого 3 месяца. Уже всерьез подумывал, что быстрее будет снести сайт, и создать его заново. До принятия данного решения оставалось 3 дня. Но Дмитрий, выявил и исправил ошибку буквально считанные часы!!! Там где 3 человека возились сайтом 3 месяца, Дмитрий уложился в несколько ЧАСОВ!!!))) Всем рекомендую данного человека как мастера своего дела. Еще раз хочется поблагодарить Дмитрия, за то что все исправил!!! ) Спасибо!!!
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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Статьи для сайта связанного с автомобильной тематикой
Было очень приятно работать с Александром. Порадовало то, что заказчик знает, каким он хочет видеть результат и умеет объяснить это исполнителю. Никаких вопросов по оплате, грамотности ТЗ или же проверке - не возникло. Александр поддерживает связь во время работы над проектом, быстро дает ответы на возникающие вопросы. И в дальнейшем буду с удовольствием работать над его задачами.
Александр - профессионал своего дела! Советую его как грамотного, ответственного и пунктуального специалиста своего дела. Все выполнено точно в срок, а качество написанных им выше всяких похвал. До этого я обращался в некую организацию, которую мне порекомендовали знакомые, с точно таким же ТЗ. Так по сравнению с текстом написанным Александром, это небо и земля. Никаких - исправьте вот это, удалите вот здесь и т.п. Вы заказываете статью, предоставляете техническое задание, и в оговоренные сроки получаете просто восхитительный текст. Который сразу же идет в работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим специалистом!!!
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