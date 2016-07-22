Эвакуировали автомобиль, сославшись на действие дорожного знака 3,27 "остановка запрещена" С протоколом не согласен, так как знаки запрещающие стоянку в данном месте, по ходу движения моего автомобиля в зоне видимости отсутствовали (выезжал со дворовой территории) ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$15
выплачено фрилансерам
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- Юридические услуги5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Сайт находящийся на стадии разработке, перестал нормально создавать гелереи. А именно перестала показываться "карусель" при создании новых страниц. Все старые, отображаются нормально, а вот с новыми есть некие проблемы. Нужно: Найти и устранить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
День добрый! нужно на сайте оптимизировать отбражение галереи. В настоящий момент она не совсем стабильно отображается. А именно - старые работы показываются так как нужно, а у новых не работает "карусель". Можете помочь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
День добрый, хотел бы предложить Вам написать статью (возможно статьи) Статьи для сайта связанного с автомобильной тематикой. тз прикрепляю нижеКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Хорошо поставленная задача, вовремя оплаченная работа. Было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Я честно говоря, уже отчаялся найти причину не корректной работы сайта. До Дмитрия, причину неправильной работы искали 3 человека. Суммарно времени на поиск неисправности было затрачено без малого 3 месяца. Уже всерьез подумывал, что быстрее будет снести сайт, и создать его заново. До принятия данного решения оставалось 3 дня. Но Дмитрий, выявил и исправил ошибку буквально считанные часы!!! Там где 3 человека возились сайтом 3 месяца, Дмитрий уложился в несколько ЧАСОВ!!!))) Всем рекомендую данного человека как мастера своего дела. Еще раз хочется поблагодарить Дмитрия, за то что все исправил!!! ) Спасибо!!!
$120
10 баллов
9 лет назад
Было очень приятно работать с Александром. Порадовало то, что заказчик знает, каким он хочет видеть результат и умеет объяснить это исполнителю. Никаких вопросов по оплате, грамотности ТЗ или же проверке - не возникло. Александр поддерживает связь во время работы над проектом, быстро дает ответы на возникающие вопросы. И в дальнейшем буду с удовольствием работать над его задачами.
Ответный отзыв
Александр - профессионал своего дела! Советую его как грамотного, ответственного и пунктуального специалиста своего дела. Все выполнено точно в срок, а качество написанных им выше всяких похвал. До этого я обращался в некую организацию, которую мне порекомендовали знакомые, с точно таким же ТЗ. Так по сравнению с текстом написанным Александром, это небо и земля. Никаких - исправьте вот это, удалите вот здесь и т.п. Вы заказываете статью, предоставляете техническое задание, и в оговоренные сроки получаете просто восхитительный текст. Который сразу же идет в работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим специалистом!!!