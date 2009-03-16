bratanich

Андрей Братанич bratanich

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
(LPI) Установка/настройка серверов любых под FreeBSD & LINUX & Windows

Сервисы mail(exim)/www(apache,nginx)/DNS(bind)/ftp(proftpd/vsftpd/pure-ftpd)/etc... - любые.(SMS шлюз под ключ со статистикой)

Занимаюсь интеграцией FreeBSD в среды Microsoft с целью замены сервисов (SMB,ISA,Exchange). Любые сложные конфигурации сервисов на *nix подобных системах.

Настройка VDI под ключ Citrix Xendesktop

LinuxNginxApacheFreeBSD
Отзывы заказчиков
ziffler
Anna Kiha 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Ip-guard нужно WEB управление
Робота выполнена быстро и качественно. Советую хорошый специалист.
Все быстро и в срок Спасибо
Ответный отзыв
Системное администрирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
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