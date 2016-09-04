bratchvv

Владимир Братчиков bratchvv

 
31 годУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Senior Java Developer/Angular2 Developer/Team Leader/Solution Architect/DevOps/ScrumMaster

Детальное резюме: ссылка

Разработчик с огромным багажом опыта. Являюсь ведущим разработчиком компании, занимаюсь архитектурными решениями, подбором персонала, оценкой качества кода, реализацией межсервисного взаимодействия, вертикалей, интеграцией с внешними системами, оптимизацией работы с БД, проектированием БД, проектированием SPA, и просто программированием на всех узлах. Руковожу командой из 30+ человек.

Основные скилы:

Java (7-15)

Spring (Spring boot, Spring Cloud, Spring Data, Spring MVC, AOP)

Hibernate

QueryDsl

Apache Kafka

Apache Ignite

JMS

IBM MQ

Maven

Docker

Docker Compose

Theymeleaf

Angular2+

Angular Material

и др.

ApacheAngularJavaDockerDevOps
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ArtemMensh
Артем 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$600
10 баллов
2 года назад
Разработка сервера на java, Spring framework
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ChehovAnd
Андрей 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Скрипт спидтеста на PHP+JS(JQuery).
Очень доволен работой Владимира. Быстро, четко и действительно профессионально. Готов работать до достижения необходимого результата и оперативно добавлял все пожелания и фиксы. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень честный и надежный работодатель! Быстро выходил на связь, оперативно откликался по встречным вопросам и необходимым действиям. Оплата своевременная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше!
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