Senior Java Developer/Angular2 Developer/Team Leader/Solution Architect/DevOps/ScrumMaster

Детальное резюме: ссылка

Разработчик с огромным багажом опыта. Являюсь ведущим разработчиком компании, занимаюсь архитектурными решениями, подбором персонала, оценкой качества кода, реализацией межсервисного взаимодействия, вертикалей, интеграцией с внешними системами, оптимизацией работы с БД, проектированием БД, проектированием SPA, и просто программированием на всех узлах. Руковожу командой из 30+ человек.

Основные скилы:

Java (7-15)

Spring (Spring boot, Spring Cloud, Spring Data, Spring MVC, AOP)

Hibernate

QueryDsl

Apache Kafka

Apache Ignite

JMS

IBM MQ

Maven

Docker

Docker Compose

Theymeleaf

Angular2+

Angular Material

и др.