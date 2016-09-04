Senior Java Developer/Angular2 Developer/Team Leader/Solution Architect/DevOps/ScrumMaster
Детальное резюме: ссылка
Разработчик с огромным багажом опыта. Являюсь ведущим разработчиком компании, занимаюсь архитектурными решениями, подбором персонала, оценкой качества кода, реализацией межсервисного взаимодействия, вертикалей, интеграцией с внешними системами, оптимизацией работы с БД, проектированием БД, проектированием SPA, и просто программированием на всех узлах. Руковожу командой из 30+ человек.
Основные скилы:
Java (7-15)
Spring (Spring boot, Spring Cloud, Spring Data, Spring MVC, AOP)
Hibernate
QueryDsl
Apache Kafka
Apache Ignite
JMS
IBM MQ
Maven
Docker
Docker Compose
Theymeleaf
Angular2+
Angular Material
и др.
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$600
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
7 лет назад
Очень доволен работой Владимира. Быстро, четко и действительно профессионально. Готов работать до достижения необходимого результата и оперативно добавлял все пожелания и фиксы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень честный и надежный работодатель! Быстро выходил на связь, оперативно откликался по встречным вопросам и необходимым действиям. Оплата своевременная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше!