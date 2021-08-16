Требуется разработка сервера ( java, Spring framework) для простой онлайн игры в жанре "Найди слово".

- получение, хранение и передача данных по запросу

- реализация системы рейтинговых таблиц игроков

- поднятие на сервере уже готового генератора полей для игры (генератор на C#, нужно сделать на Java), а также организация хранения на сервере/передачи сгенерированных полей для игры клиенту.

Работа в команде с геймдевом.

Возможна работа как в формате разовой задачи, так и с дальнейшей поддержкой с вашей стороны.

Подробные задачи и полное ТЗ с подробностями после консультации.

Итоговый бюджет проекта определяет исполнитель