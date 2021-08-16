Разработка сервера на java, Spring framework

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки875 просмотров

Требуется разработка сервера ( java, Spring framework) для простой онлайн игры в жанре "Найди слово".

- получение, хранение и передача данных по запросу

- реализация системы рейтинговых таблиц игроков

- поднятие на сервере уже готового генератора полей для игры (генератор на C#, нужно сделать на Java), а также организация хранения на сервере/передачи сгенерированных полей для игры клиенту.

Работа в команде с геймдевом.

Возможна работа как в формате разовой задачи, так и с дальнейшей поддержкой с вашей стороны.

Подробные задачи и полное ТЗ с подробностями после консультации.

Итоговый бюджет проекта определяет исполнитель

Java
4 года назад
ArtemMensh
Артем 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bratchvv
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$600
14 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С заказчиком не возникло никаких проблем. Постановка на уровне, мелкие неточности и мои вопросы по ТЗ были решены быстро. Никаких неожиданностей и непонимания не было! Оплата, даже раньше завершения тестирования! Однозначно рекомендую заказчика! Спасибо за интересный опыт!

Заявки фрилансеров

bratchvv
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 отзывов(-1)
4 года назад
Надя
 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать личный кабинет программы лояльности на Wordpress сайте (PHP)

    Требуется разработка плагина для Wordpress, обеспечивающего личный кабинет программы лояльности. Пользователи должны иметь возможность авторизоваться по номеру телефона, видеть свой бонусный счет и транзакции через протокол взаимодействия. Включает проверку номера телефона, вывод табличной информации и сохранение сессии пользователя.

    PHPWordPress
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Конструктор изображений

    Необходимо разработать приложение, которое будет собирать изображение из нескольких .png деталей с вариациями. При каждом клике будет формироваться новая случайная комбинация деталей, позволяющая создать уникальное изображение, которое можно сохранить на диск в формате .png.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать плагин для редактора TinyMCE

    Требуется создать плагин для редактора TinyMCE, который будет обрабатывать триггеры в редактируемом тексте заметок приложения. Плагин должен выполнять определенные действия при вводе заданной последовательности знаков. Подробное техническое задание доступно по ссылке.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькулятор точек secp256k1

    Разработка калькулятора точек кривой secp256k1 для Windows с минимальным графическим интерфейсом. Программа должна поддерживать сложение и вычитание точек, а также отображение 0, если сумма двух точек превышает максимальную точку. Язык программирования не имеет значения.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Учебный проект Детектирование обнаружения полосы движения

    Разработайте прикладное ПО для детектирования полосы движения с использованием семантической сегментации и метрического обучения. В проекте должны быть реализованы сегментация экземпляра, прогноз Homography и фиттинг модели. Срок выполнения - 3-4 дня.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Телеграм-бот для клиентов (только node.js)

    Требуется доработка клиентского телеграм-бота на node.js. Необходимо исправить и добавить кнопки, разработать раздел статистики сделок, доработать тарифы и интегрировать с базой данных. Реализация ежедневных отчетов с графическим контентом. Опыт в крипто-трейдинге является преимуществом. Оплата почасовая, ставка указывается в предложении.

    Node.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка Оdoo community

    Ищется специалист для настройки Odoo Community с интеграцией на сайт ocStore 2.3.0.2.3. Требуется настройка синхронизации, загрузка прихода товаров от трех поставщиков по пяти типам Excel-файлов, работа со штрих-кодами, а также создание шаблонов документов и управление курсами валют. Необходимы модули, указанные на скрине.

    ocStore
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать процедуру на C#

    Требуется разработать процедуру на C# для подбора единиц оборудования в CRM. Подробное техническое задание будет предоставлено. Процедура необходима в кратчайшие сроки, гарантируется оплата и отзыв. Качество выполнения критично.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать E-commerce платформу на Java+React

    $1600

    Требуется доработка E-commerce платформы для индустрии гостеприимства. Задачи включают исправление функционала панелей администратора, добавление возможности поиска компаний пользователями, создание раздела для предпринимателей и внедрение промо-кодов. Также необходимо проверить локализацию на испанском языке. Используемый стек: Java, MongoDB, ReactJS, AngularJS.

    JavaMongoDB
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад