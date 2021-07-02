Создать личный кабинет программы лояльности на Wordpress сайте (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки741 просмотр

Имеется описание протокола взаимодействия. Требуется написать для Wordpress плагин, который будет из себя представлять личный кабинет пользователя, авторизовавшись в который, пользователь сможет видеть свой бонусный счет и транзакции по нему, которые он будет получать через протокол взаимодействия.

  • Авторизация по номеру телефона с вводом кода из SMS.
  • Проверка наличия номера телефона в личном кабинете программы лояльности
  • Вывод табличной информации о состоянии бонусных счетов.
  • Сохранение сессии пользователя по чекбоксу "запомнить меня", таймаут сессии.
Фактически на данном этапе нужна только функция 2.12.Create_Account_Request. Далее клиент уже по-ходу будет вносить предложения по дальнейшему развитию кабинета.
PHPWordPress
4 года назад
hunterok
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