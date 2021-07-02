Имеется описание протокола взаимодействия. Требуется написать для Wordpress плагин, который будет из себя представлять личный кабинет пользователя, авторизовавшись в который, пользователь сможет видеть свой бонусный счет и транзакции по нему, которые он будет получать через протокол взаимодействия.

Авторизация по номеру телефона с вводом кода из SMS.

Проверка наличия номера телефона в личном кабинете программы лояльности

Вывод табличной информации о состоянии бонусных счетов.

Сохранение сессии пользователя по чекбоксу "запомнить меня", таймаут сессии.

Фактически на данном этапе нужна только функция 2.12.Create_Account_Request. Далее клиент уже по-ходу будет вносить предложения по дальнейшему развитию кабинета.