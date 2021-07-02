Разработка калькулятора точек кривой secp256k1 для Windows с минимальным графическим интерфейсом. Программа должна поддерживать сложение и вычитание точек, а также отображение 0, если сумма двух точек превышает максимальную точку. Язык программирования не имеет значения.
Создать личный кабинет программы лояльности на Wordpress сайте (PHP)
Имеется описание протокола взаимодействия. Требуется написать для Wordpress плагин, который будет из себя представлять личный кабинет пользователя, авторизовавшись в который, пользователь сможет видеть свой бонусный счет и транзакции по нему, которые он будет получать через протокол взаимодействия.
- Авторизация по номеру телефона с вводом кода из SMS.
- Проверка наличия номера телефона в личном кабинете программы лояльности
- Вывод табличной информации о состоянии бонусных счетов.
- Сохранение сессии пользователя по чекбоксу "запомнить меня", таймаут сессии.
Заявки фрилансеров
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