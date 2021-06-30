Требуется разработать или доработать готовый stratum mining proxy на Python для размещения на сервере или VPS. Необходимо знание Python и умение работать с данными из JSON по URL. Бюджет обсуждаем.
Программа на PIC18F25
ТЗ ,нужно сделать программу на пик18, при подаче питания в кан отправляются сообщения с заданным периодом , скорость шины , количество сообщений и период параметры настраиваемые в программе
в программе будет на выбор несколько скоростей кан 83,333 100,000 125,000 250,000 500,000 ,не нужные я закомментирую примерно так , как в пик настройка скорости я не знаю CAN_BTR_SJW = 1; // CAN_BTR_BRP = 20; // CAN_BTR_PHSEG1 = 6; CAN_BTR_PHSEG2 = 6; CAN_BTR_PROPSEG = 8;/* CAN_BTR_SJW = 1; // CAN_BTR_BRP = 40; // CAN_BTR_PHSEG1 = 6; CAN_BTR_PHSEG2 = 6; CAN_BTR_PROPSEG = 8;*/ и будет отправка в кан сообщений при подаче питания ,количество сообщений может меняться как и период отправки ,сообщения отправляются по порядку как в таблице ,период отправки в мс параметр настраиваемый и может менятьсянапример так #define CAN_TX_sequence_size 26#define CAN_TX_sequence_Period 5 // мс#ifdef global CAN_Message CAN_TX_sequence[CAN_TX_sequence_size] = {{0x02F, 8, 0x90, 0x53, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x1A1, 5, 0x47, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x81, 0xFF, 0xFF, 0xFF },{0x02F, 8, 0x1E, 0x54, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x02F, 8, 0x43, 0x55, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x102, 3, 0xFC, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },{0x101, 5, 0x60, 0xCE, 0x00, 0x00, 0x81, 0xFF, 0xFF, 0xFF },{0x332, 8, 0xA4, 0x56, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x332, 8, 0xF9, 0x57, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x2AA, 8, 0x81, 0xF5, 0x04, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF },{0x554, 8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x78 },{0x332, 8, 0xA5, 0x58, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x1B5, 5, 0x47, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x81, 0xFF, 0xFF, 0xFF },{0x332, 8, 0xF8, 0x59, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x332, 8, 0x1F, 0x5A, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x332, 8, 0x42, 0x5B, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x1B5, 5, 0x60, 0xCE, 0x00, 0x00, 0x81, 0xFF, 0xFF, 0xFF },{0x2AA, 3, 0x80, 0x80, 0xF6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },{0x332, 8, 0xCC, 0x5C, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x2BA, 8, 0x81, 0xF5, 0x04, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF },{0x332, 8, 0x91, 0x5D, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x554, 8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x78 },{0x332, 8, 0x76, 0x5E, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x332, 8, 0x77, 0x50, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x332, 8, 0x2A, 0x51, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },{0x2AE, 2, 0xFD, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },{0x332, 8, 0xCD, 0x52, 0x8A, 0xDD, 0xD4, 0x05, 0xC0, 0x01 },};
Заявки фрилансеров
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