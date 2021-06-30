Скрипт для гугл формы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки622 просмотра

Имеется гугл таблица и гугл форма. Периодически в вопросы гугл формы надо добавлять новые варианты ответов.  Хочется чтобы эти вопросы все хранились в гугл таблице и при активации скрипта, гугл форма обновлялась согласно этого списка

Ссылка на подобный скрипт https://www.youtube.com/watch?v=Z-gCwZ0lXd8

4 года назад
zubarev16
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

KupeRr
Никита 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Сделал качественно и быстро. Написал инструкцию, помог с запуском скрипта. Плодотворное сотрудничество.
Всегда на связи, любые вопросы решались моментально. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

KupeRr
Никита 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад

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