Требуется разработка скрипта или сервиса для автоматизации регистрации на нескольких сайтах и покупки цифровых продуктов с последующей отправкой данных в API. Проект ориентирован на белую автоматизацию без накруток. Условия: работа только с исполнителями из РФ с подписанием договора. Подробности предоставим кандидатам.