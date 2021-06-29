Full Stack Web JavaScript для разработки no-code сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок728 просмотров

Ищу в команду Full Stack Web JavaScript разработчика для работы над Web no-code / low-code инструментом для создания приложений (условно - пишем свой bubble.io).

Есть функционал за который надо будет браться в первую очередь - описание логики работы приложения на фронте, скорее всего в виде workflow (блоков; опять же калька с bubble.io); сейчас идёт работа над своим WYSIWYG-ом и дальше надо будет сочленять одно с другим.В отклике, пожалуйста, пиши свой опыт, если есть - ссылки на код, свою ставку, и чем заинтересовало, что хочешь изучать и делать. Начало - в самое ближайшее время.

JavaScript
4 года назад
AlexanderOnSW
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Эмулировать модель телефона и imei

    Требуется разработка программного обеспечения, способного эмулировать модель телефона и IMEI. Ищем специалистов с опытом в данной области. В откликах необходимо указать слово 'эмуляция'.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание браузера на основе chromium browser

    Требуется разработать браузер на основе открытого кода Chromium для MacOS. Функционал должен соответствовать Google Chrome. Необходимо сверстать визуальную часть по макетам из Figma, изменить логотип и название, а также собрать установщик и лаунчер для MacOS.

    FigmamacOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать бот в Telegram для уведомлений

    Необходимо разработать Telegram-бота для рассылки уведомлений о новых аукционах с сайта Сетам. Каждый аукцион должен отправляться отдельным сообщением с ссылкой. Пользователи смогут выбирать подписку по категориям и регионам.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Показать движение потока воздуха с водой в наконечнике

    Требуется продемонстрировать движение воздуха с водой в стоматологическом наконечнике, используя программу FlowVision. Для работы потребуется TeamViewer для удаленного доступа к лицензионной версии программы. Ожидается создание наглядной визуализации процесса.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка бота(с++) для заполнения FLAT FILES Amazon

    Требуется разработка бота на C++ для автоматизации процесса заполнения FLAT FILES Amazon согласно заданному алгоритму. Опыт работы с AWS будет преимуществом. Идеальный кандидат — middle C++ разработчик с опытом создания ПО и скриптов для Windows.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать свой браузер на webkit или .net + прокси

    Требуется разработать браузер на базе WebKit или .NET, который будет эмулировать активность пользователя и взаимодействовать с API сайта. Возможен вариант готового решения, аналогичного webemulator.com. Кандидат должен быть из РФ для заключения договора.

    JavaScript
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Эмулятор пользователя на сайте

    Требуется разработка скрипта или сервиса для автоматизации регистрации на нескольких сайтах и покупки цифровых продуктов с последующей отправкой данных в API. Проект ориентирован на белую автоматизацию без накруток. Условия: работа только с исполнителями из РФ с подписанием договора. Подробности предоставим кандидатам.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Генерация куков TSPD на сайте gmx.com [C#]

    Необходимо разработать метод на C# для генерации куков TSPD на сайте gmx.com. Входные данные - исходный код страницы регистрации. Метод должен возвращать сгенерированные куки и URL для GET-запроса. Использование Microsoft.ClearScript для интерпретации JS. Решение должно поддерживать многопоточность до 100 потоков.

    JavaScriptNode.jsSelenium
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Клиентский телеграм-бот на node.js (БЕЗ бот-сервисов)

    Ищется опытный программист для доработки клиентского телеграм-бота на node.js. Необходимо исправить кнопки, добавить раздел статистики сделок, доработать тарифы, связать с базой данных и реализовать ежедневные отчеты с графиками. Знание крипто-трейдинга будет плюсом. Оплата почасовая, укажите ставку.

    Node.js
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад