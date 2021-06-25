Требуется разработка системы компьютерного зрения для компьютерной игры. Необходимо реализовать распознавание текста и анализ изменений в определенных областях экрана, а также сравнение с эталонными изображениями. Система должна транслировать значения переменных для дальнейшей обработки.
Клиентский телеграм-бот на node.js (БЕЗ бот-сервисов)
Итак, у нас есть клиентский телеграмм-бот - это бот, в котором человек может получить информацию из своего личного кабинета, поменять настройки лк, получить ежедневные отчеты о сделках и пр. И сейчас мы дописываем в нем некоторый функционал.
Бот написан на node.js (голый код без использования бот-сервиса).
✅ Код в боте с комментариями и структурированный.
✅ Есть документация к коду (архитектура приложения, архитектура внутренней БД, и тд)
✅ Программист, писавший крайнюю версию кода - на связи, чтобы можно было уточнять какие-то моменты по ходу пьесы.
✅ Есть понятная блок-схема работы телеграмм-бота.
Что нужно допилить?
▫️ Исправить/добавить некоторые кнопки в боте
▫️ Добавить и разработать новый раздел пункта меню - статистика сделок (просмотр сделок)
▫️ Доработать раздел с тарифами
▫️ Связать бота базой данных нашего сервиса (сейчас это просто рабочий бот, который выполняет некоторые функции и использует свою локальную бд)
▫️ Реализация ежедневных отчетов с прикреплением картинки. Т.е. это будет некий шаблон дизайна, куда будут програмно вставляться - цифры, текст, диаграммы. Главное, чтобы это все НЕ выглядело щербато.
❗️❗️ Желательно, чтобы вы были знакомы с трейдингом на бирже (желательно Крипто-трейдинг и имели понимание принципов). Поскольку тематика личного кабинета в телегам-боте - именно такая.
❗️ Ищем только опытных программистов!
Оплата почасовая, т.к. в процессе могут появиться еще какие-то небольшие доработки. Так что сразу в предложении пишите вашу реальную ставку в час.
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