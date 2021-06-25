Разработка системы компьютерного зрения.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка640 просмотров

Имеется компьютерная игра. Необходимо в зависимости от изменения в определенных областях экрана возвращать значения переменным. 

 - распознавание текста в области экрана

 - распознавание области экрана и сравнение с исходными картинками.

 - трансляция переменных для дальнейшей обработки

4 года назад
extranewab
Вадим 
50 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Мироншох
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад

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