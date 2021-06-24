Необходимо разработать бота для учебного сообщества в Slack. Бот должен публиковать сообщения по расписанию, проверять тесты с моментальным выводом результатов, вести общий рейтинг участников и ограничивать доступ к тестам по дедлайнам. Основные функции: расписание, тестирование, рейтинговая система.
Разработка с API Interactive Brokers
Задача: разработка инфраструктуры.
Компоненты:
1. Аналитическая панель - позволяет принять решение по поводу привлекательности компании для реализации торговой стратегии
2. Торговый алгоритм - позволяет провести бек-тест стратегии и реализовать стратегию на счету брокера
Режимы работы:
(1) «backtest»
(2) «торговля на счету брокера»
Требования к разработчику:
Написание алгоритмов
Подключение по API к Interactive Brokers
Разработчик может самостоятельно предложить варианты реализации конечного вида инфраструктуры (Excel / Браузер / Отельная программа)
Детальное техническое задание на разработку в лс.
Условия обсуждаются индивидуально.
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