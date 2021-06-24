Разработка с API Interactive Brokers

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Задача: разработка инфраструктуры.

Компоненты:

1. Аналитическая панель - позволяет принять решение по поводу привлекательности компании для реализации торговой стратегии

2. Торговый алгоритм - позволяет провести бек-тест стратегии и реализовать стратегию на счету брокера

Режимы работы:

(1) «backtest»

(2) «торговля на счету брокера»

Требования к разработчику:

Написание алгоритмов

Подключение по API к Interactive Brokers

Разработчик может самостоятельно предложить варианты реализации конечного вида инфраструктуры (Excel / Браузер / Отельная программа)

Детальное техническое задание на разработку в лс.

Условия обсуждаются индивидуально.

4 года назад
monolit3
Михаил 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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