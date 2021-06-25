Задача включает разработку инфраструктуры с использованием API Interactive Brokers. Необходимо создать аналитическую панель для оценки привлекательности компаний и торговый алгоритм для бек-теста и реализации стратегии на счете брокера. Разработчик должен предложить варианты реализации (Excel, браузер или отдельная программа). Подробное ТЗ будет предоставлено в личных сообщениях.
Автоматизация формирования коллажей для марафона стройности
Задача : у нас есть телеграм - бот на платформе smartsender. Из него ежедневно, в гугл - таблицу ( или куда вы скажете с помощью интеграции с Apix drive или Zapier ) по группе участников
выгружаются данные , а именно - 1. Цифра динамики сброса веса (
результат за 1 день + или - ) 2. Изменение цифры веса в % от веса тела за 10
дней 3. Раз в 10 дней - изменение цифры веса за 10 дней и изменение в
% от первоначального веса тела за 10 дней 4. фотография участника Все участники делятся на команды по 9 человек ( итог подводится по каждой из команд отдельно - какой из участников
получил максимальный результат по сбросу веса и по показателю % от начальной
цифры веса , а также по всем командам вместе - какая из команд вместе
взятые 9 человек сбросила больше килограмм за 10 дней ) Нужно ежедневно определять победителя и подставлять его фото с цифрами в коллаж, и так же делать по итогам 10 дней.
Народ любит бантики и шарики. Нужно эти данные , а именно - имя человека , фотография человека, цифры с результатами подставлять в коллаж ( пример приведен в
прилагаемых файлах ) сами коллажи я предоставляю, это квадратная картинка
и оставлены места под вставку фото 1 либо 9 человек и
на определенных местах подставляется имя человека и цифры изменения
параметров тела и его фото ) и эти коллажи сбрасывать нам ежедневно
в одно и то же время - например в телеграм бот или просто в аккаунт телеграм
или в группу телеграм или на электронную почту например ) ежедневно в
одно и то же время на период проведения марафона. Если вам интересно - пишите, пожалуйста, уточним детали и стоимость работ
Заявки фрилансеров
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