Автоматизация формирования коллажей для марафона стройности

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Закрытнет заявок491 просмотр

Задача :  у нас  есть телеграм - бот на  платформе  smartsender. Из него ежедневно, в гугл - таблицу ( или куда вы скажете с помощью интеграции с Apix drive или Zapier ) по группе участников

 выгружаются  данные , а именно - 1. Цифра динамики сброса веса (

результат за 1 день + или - ) 2. Изменение цифры веса в % от веса тела за 10

дней 3. Раз в 10  дней - изменение цифры веса за 10 дней и изменение в

 % от первоначального веса тела за 10 дней  4. фотография участника   Все участники делятся на команды по 9 человек (  итог подводится по каждой из команд отдельно - какой  из участников

получил максимальный результат по сбросу веса и по показателю % от начальной

цифры веса , а также  по всем командам вместе - какая из команд вместе

взятые 9 человек сбросила больше килограмм за 10 дней )    Нужно ежедневно определять победителя и подставлять его фото с цифрами в коллаж,  и так  же делать по итогам 10 дней.

Народ любит бантики и шарики.    Нужно эти данные , а именно - имя человека , фотография человека, цифры с результатами подставлять в коллаж ( пример приведен в

прилагаемых файлах )  сами коллажи я предоставляю, это квадратная картинка

и оставлены места под  вставку фото 1  либо 9  человек  и

 на определенных местах подставляется имя человека  и цифры изменения

параметров тела и его фото  )  и эти коллажи сбрасывать нам ежедневно

в одно и то же время - например в телеграм бот или просто в аккаунт телеграм

или в группу телеграм или на электронную почту например )  ежедневно в

одно и то же время  на период проведения марафона.    Если вам интересно - пишите, пожалуйста,  уточним детали и стоимость работ   

4 года назад
guest_16247285644719
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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