Задача : у нас есть телеграм - бот на платформе smartsender. Из него ежедневно, в гугл - таблицу ( или куда вы скажете с помощью интеграции с Apix drive или Zapier ) по группе участников

выгружаются данные , а именно - 1. Цифра динамики сброса веса (

результат за 1 день + или - ) 2. Изменение цифры веса в % от веса тела за 10

дней 3. Раз в 10 дней - изменение цифры веса за 10 дней и изменение в

% от первоначального веса тела за 10 дней 4. фотография участника Все участники делятся на команды по 9 человек ( итог подводится по каждой из команд отдельно - какой из участников

получил максимальный результат по сбросу веса и по показателю % от начальной

цифры веса , а также по всем командам вместе - какая из команд вместе

взятые 9 человек сбросила больше килограмм за 10 дней ) Нужно ежедневно определять победителя и подставлять его фото с цифрами в коллаж, и так же делать по итогам 10 дней.

Народ любит бантики и шарики. Нужно эти данные , а именно - имя человека , фотография человека, цифры с результатами подставлять в коллаж ( пример приведен в

прилагаемых файлах ) сами коллажи я предоставляю, это квадратная картинка

и оставлены места под вставку фото 1 либо 9 человек и

на определенных местах подставляется имя человека и цифры изменения

параметров тела и его фото ) и эти коллажи сбрасывать нам ежедневно

в одно и то же время - например в телеграм бот или просто в аккаунт телеграм

или в группу телеграм или на электронную почту например ) ежедневно в

одно и то же время на период проведения марафона. Если вам интересно - пишите, пожалуйста, уточним детали и стоимость работ