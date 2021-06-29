Требуется разработать браузер на основе открытого кода Chromium для MacOS. Функционал должен соответствовать Google Chrome. Необходимо сверстать визуальную часть по макетам из Figma, изменить логотип и название, а также собрать установщик и лаунчер для MacOS.
Эмулировать модель телефона и imei
нужен софт который будет способен Эмулировать модель телефона и imei
пишите у кого был опыт подобной работы
в отклике напишите слово - "эмуляция"
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