Создание браузера на основе chromium browser

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка450 просмотров

Добрый день.

Нужно взять готовую сборку с открытым кодом Chromium Browser MacOS. Функционал chromium сборки должен быть идентичен функционалу Google Chrome.

Сверстать визуальную часть согласно макетам в figma (ссылка фигму пришлю кандидатам). Сменить логотип и название.

Собрать установщик и лаунчер для сборок на macOS.

FigmamacOS
4 года назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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