Показать движение потока воздуха с водой в наконечнике

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка392 просмотра

Требуется показать движение воздуха с водой в стоматологическом наконечнике с помощью программы FlowVision. Загвоздка в том, что программа лицензионная и скорее всего придется использовать программу Teamviever.

4 года назад
guest_16249560045297
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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