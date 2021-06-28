Задача заключается в автоматизации формирования коллажей с результатами участников марафона стройности. Необходимо интегрировать данные из Telegram-бота в Google Таблицы или через Apix Drive/Zapier. Формировать коллажи с фото, именем и результатами участников, подводить итоги ежедневно и раз в 10 дней. Коллажи должны отправляться в Telegram или на электронную почту в установленное время.