Требуется разработать браузер на базе WebKit или .NET, который будет эмулировать активность пользователя и взаимодействовать с API сайта. Возможен вариант готового решения, аналогичного webemulator.com. Кандидат должен быть из РФ для заключения договора.
Разработка бота(с++) для заполнения FLAT FILES Amazon
Разработка бота для автоматизации заполнения FLAT FILES amazon по заданному алгоритму
желательно наличие опыта работы с AWS amazon
отдаю предпочтение middle c++
опыт разработки ПО, БОТОВ , Скрипты под вин
Заявки фрилансеров
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