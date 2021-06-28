Готов хорошо заплатить!

Есть сайт gmx.com (или gmx.de). (заходить лучше используя VPN США или Германии (для .de)).

Попадая на страницу регистрации, можно увидеть, как отправляются несколько запросов на /TSPD, и в этих же запросах отправляются несколько куков, которые были сгенерированы браузеров с помощью JS.

Задача: на языке C#, создать метод (или группу методов), которым на вход(в качестве аргумента), я буду подавать исходный код страницы регистрации (где вылезли эти скрипты bobcmn), а в ответ мне этот метод будет отдавать: сгенерированные кукисы, и URL куда нужно отправить GET-запрос. Отдавать данные можно в json, или как-то спаковав в base64. Особо роли не играет, главное - генерировать.

Можно использовать библиотку вроде Microsoft.ClearScript для интерпретации JS.

Node.js, браузерные движки(например Selenium), или сторонние программы - нельзя.

За выполненную задачу, помимо оговоренного бюджета, так же докину бонусов от себя.

Важно, чтобы это решение можно было использовать хотя бы в 100 параллельных потоков. Саму многопоточную оболочку делать не нужно, но следует учесть, что готовое решение будет использоваться многопоточно. Потому за отпимизацию не следует забывать.