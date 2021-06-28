Генерация куков TSPD на сайте gmx.com [C#]

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка537 просмотров

Готов хорошо заплатить! 

Есть сайт gmx.com (или gmx.de). (заходить лучше используя VPN США или Германии (для .de)).

Попадая на страницу регистрации, можно увидеть, как отправляются несколько запросов на /TSPD, и в этих же запросах отправляются несколько куков, которые были сгенерированы браузеров с помощью JS.

Задача: на языке C#, создать метод (или группу методов), которым на вход(в качестве аргумента), я буду подавать исходный код страницы регистрации (где вылезли эти скрипты bobcmn), а в ответ мне этот метод будет отдавать: сгенерированные кукисы, и URL куда нужно отправить GET-запрос. Отдавать данные можно в json, или как-то спаковав в base64. Особо роли не играет, главное - генерировать.

Можно использовать библиотку вроде Microsoft.ClearScript для интерпретации JS.

Node.js, браузерные движки(например Selenium), или сторонние программы - нельзя.

За выполненную задачу, помимо оговоренного бюджета, так же докину бонусов от себя.

Важно, чтобы это решение можно было использовать хотя бы в 100 параллельных потоков. Саму многопоточную оболочку делать не нужно, но следует учесть, что готовое решение будет использоваться многопоточно. Потому за отпимизацию не следует забывать.

JavaScriptNode.jsSelenium
4 года назад
_chuck
50 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад
$350
10 дней
Escrow
Плохой исполнитель, который только забрал время. Из озвученных 10 дней - не справился за месяц, не предоставив ничего. Не рекомендую.

Заявки фрилансеров

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад

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