Нужно тезническирешить задачу автоматизации в которой скрипт/сервис будет регистрироваться на нескольких сайтах, там покупать определнные цифровые продукты и отправлять данные в наше АПИ

Стек может быть любой, задача отойти от живых менеджеров.

Не скам и не накрутки. Проект 100% белый.

Подробности кандидатам. Обязательно РФ с подписанием договора на проект. Не ВАКАНСИЯ!