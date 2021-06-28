Необходимо разработать метод на C# для генерации куков TSPD на сайте gmx.com. Входные данные - исходный код страницы регистрации. Метод должен возвращать сгенерированные куки и URL для GET-запроса. Использование Microsoft.ClearScript для интерпретации JS. Решение должно поддерживать многопоточность до 100 потоков.
Эмулятор пользователя на сайте
Нужно тезническирешить задачу автоматизации в которой скрипт/сервис будет регистрироваться на нескольких сайтах, там покупать определнные цифровые продукты и отправлять данные в наше АПИ
Стек может быть любой, задача отойти от живых менеджеров.
Не скам и не накрутки. Проект 100% белый.
Подробности кандидатам. Обязательно РФ с подписанием договора на проект. Не ВАКАНСИЯ!
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