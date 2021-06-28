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  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки406 просмотров

Нужно тезническирешить задачу автоматизации в которой скрипт/сервис будет регистрироваться на нескольких сайтах, там покупать определнные цифровые продукты и отправлять данные в наше АПИ

Стек может быть любой, задача отойти от живых менеджеров.

Не скам и не накрутки. Проект 100% белый.

Подробности кандидатам. Обязательно РФ с подписанием договора на проект. Не ВАКАНСИЯ!

4 года назад
Ye-riia
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Станислав
 
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Захар
 
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