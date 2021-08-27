Не хочу оставлять никакого отзыва, но Weblancer не дает зайти на сайт без него. Человек сначала согласился выполнить работу, изучив задание. Но затем отказался от выполнения, сославшись на невозможность сделать бот. Проект был в итоге выполнен - бот оказалось вполне реально сделать, но с помощью другого исполнителя.