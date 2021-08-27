Создать бот в Telegram для уведомлений

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки468 просмотров

Необходимо создать бот в Telegram для рассылки новых аукционов с сайта Сетам

1. Каждый новый аукцион - отдельным сообщением с ссылкой на него на сайте Сетама. 

2. При подписке на бот должен быть выбор по категориям и регионам. 

4 года назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$50
12 дней
Escrow
Не хочу оставлять никакого отзыва, но Weblancer не дает зайти на сайт без него. Человек сначала согласился выполнить работу, изучив задание. Но затем отказался от выполнения, сославшись на невозможность сделать бот. Проект был в итоге выполнен - бот оказалось вполне реально сделать, но с помощью другого исполнителя.
Отличный закащик, активный.

Заявки фрилансеров

Виктор
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мироншох
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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