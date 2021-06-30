Необходимо разработать или допилить любой готовый в интернете statum mining proxy(пример: https://github.com/slush0/stratum-mining-proxy) под мои нужны и разместить на моём сервере/vps.

Знать: Python и уметь работать с полученными данными из json по url.

Бюджет обсуждаем, за ТЗ в ЛС.