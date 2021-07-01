Создайте Pine Script стратегию для TradingView, которая формирует выборку акций из индексов без дивидендного гэпа за последние n лет. Реализуйте анализ роста акций в % за n дней до дивидендной отсечки. Обсудите возможность оптимизации параметров с использованием тестера стратегий TradingView.
Программа на python
Нужна прога на python, которая по очереди открывает скриншоты из папки. Далее вся инфа указана в ""ТЗ"".
Пишите по любым вопросам.
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