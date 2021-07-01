Программа на python

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок690 просмотров

Нужна прога на python, которая по очереди открывает скриншоты из папки. Далее вся инфа указана в ""ТЗ"".

Пишите по любым вопросам.

Python
4 года назад
ampilovserj
Борис 
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