1) Формировать выборку по акциям из индексов или по биржам, по которым нет дивидендного гэпа

за последние n-лет.

То есть цена до дивидендной отсечки за "n-above"-дней, ниже чем цена через

"n-after" после див отсечки.

2) Показать в % насколько выросла акция за "n-above"-дней до дивидендной отсечки.

Можно ли встроить оптимизацию этих параметров? Там есть тестер стратегий, TradingView

Возможно это такой небольшой скринер получится или как-то дополнить функционал скринера

встроенного.