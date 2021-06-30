Помощь в доработке нативного модуля iis 10 (win 2019) / c++

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1085 просмотров

Приветствую. Есть самописный native модуль для iis 10. Модуль получает http post запросы от клиентов. Запрос засчитывается "успешным" если встречается опред. паттерн в post запросе (паттерн(ы) указываются в конфиге).

После N "успешных" запросов данные этих запросов пакуются в zip архив и отправляются локально.

Проблема в том, что после 1го входяшего запроса модуль перестает воспринимать сигнатуры и отсылать на локальный сервер.

Присылайте контакты в ЛС.

Отписки... "выполню быстро, в срок" - будут игнорироваться.

Дебаг работы, модуль предоставлю.

Нужно как можно скорее.

Спасибо.

4 года назад
bondarenko082
Бондаренко 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Бадди
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад

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