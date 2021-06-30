Приветствую. Есть самописный native модуль для iis 10. Модуль получает http post запросы от клиентов. Запрос засчитывается "успешным" если встречается опред. паттерн в post запросе (паттерн(ы) указываются в конфиге).

После N "успешных" запросов данные этих запросов пакуются в zip архив и отправляются локально.

Проблема в том, что после 1го входяшего запроса модуль перестает воспринимать сигнатуры и отсылать на локальный сервер.

Присылайте контакты в ЛС.

Отписки... "выполню быстро, в срок" - будут игнорироваться.

Дебаг работы, модуль предоставлю.

Нужно как можно скорее.

Спасибо.