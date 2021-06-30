Необходимо разработать скрипт, который будет автоматически обновлять варианты ответов в Google Форме на основе данных из Google Таблицы. Скрипт должен обеспечивать актуальность вопросов и их вариантов при каждом запуске. Используйте предоставленный пример в видео для вдохновения.
Помощь в доработке нативного модуля iis 10 (win 2019) / c++
Приветствую. Есть самописный native модуль для iis 10. Модуль получает http post запросы от клиентов. Запрос засчитывается "успешным" если встречается опред. паттерн в post запросе (паттерн(ы) указываются в конфиге).
После N "успешных" запросов данные этих запросов пакуются в zip архив и отправляются локально.
Проблема в том, что после 1го входяшего запроса модуль перестает воспринимать сигнатуры и отсылать на локальный сервер.
Присылайте контакты в ЛС.
Отписки... "выполню быстро, в срок" - будут игнорироваться.
Дебаг работы, модуль предоставлю.
Нужно как можно скорее.
Спасибо.
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