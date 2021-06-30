Требуется провести обучение моделей нейронных сетей для распознавания изображений с выводом результата в виде REST API или Telegram-бота. Используйте датасет, библиотеки PyTorch или TensorFlow, а также язык Python. Визуализация метрик через neptune.ai. Код должен быть оформлен в Jupyter Notebook. Метрика качества - accuracy не ниже 95% при не менее 100 предсказаниях.
Модуль аналитики Binance
Здравствуйте, ищем исполнителя сделать модуль который будет делать аналитику.
1.Скрипт определяет наличие новой записи в PostgreSQL (не категорично, можно рассмотреть другое решение), в записи присутствует интересующий тикер для анализа.
2. C json биржи Binance фиксируем значение торговой пары и алгоритм наблюдает в течении заданного таймфрейма за ее поведением.
3. Если логика поведения подтверждается, то передаем данные в другой модуль.
Если Вас интересует задача, я вышлю более подробное ТЗ для оценки сроков и бюджета.
ТЗ Вышлю по запросу
Заявки фрилансеров
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