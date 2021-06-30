Здравствуйте, ищем исполнителя сделать модуль который будет делать аналитику.

1.Скрипт определяет наличие новой записи в PostgreSQL (не категорично, можно рассмотреть другое решение), в записи присутствует интересующий тикер для анализа.

2. C json биржи Binance фиксируем значение торговой пары и алгоритм наблюдает в течении заданного таймфрейма за ее поведением.

3. Если логика поведения подтверждается, то передаем данные в другой модуль.

Если Вас интересует задача, я вышлю более подробное ТЗ для оценки сроков и бюджета.

ТЗ Вышлю по запросу