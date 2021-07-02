Необходимо доработать самописный нативный модуль для IIS 10, который обрабатывает HTTP POST запросы. Проблема заключается в том, что после первого запроса модуль перестает распознавать сигнатуры и отправлять данные на локальный сервер. Ожидается исправление этой ошибки с помощью дебага. Модуль будет предоставлен для работы.