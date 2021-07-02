Провести обучение моделей (нейронных сетей) для распознавания образов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок644 просмотра

Провести обучение моделей (нейронных сетей) для распознавания образов (фотографии,

изображения) с предоставлением результата в виде REST API сервиса или Telegram-бота.

Необходимо использовать собственный или публичный датасет.

Необходимо использовать библиотеки pytorch или TensorFlow и язык программирования python. Обучение модели должно производиться на мощностях, использующих графические ядра (GPU).

Требования

  • Визуализация графиков обучающих метрик должна демонстрироваться с помощью сервиса neptune.ai (или аналогичных) и соответствующей библиотеки neptune.
  • Код программы для обучения модели должен быть написан в формате Jupyter Notebook (или аналогичных).
  • Должна использоваться следующая метрика для оценки качества модели: accuracy (значение метрики accuracy вычисляется как [число правильных предсказаний/общее число предсказаний] и должно быть не ниже 95%, при общем количестве сделанных

    предсказаний не менее 100)

Python
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guest_16252070912655
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