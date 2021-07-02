Требуется разработать смарт-контракт соло стейкинга для BSC проекта с возможностью настройки адреса токена, периодов стейкинга, APY и бонусов. Необходим функционал для досрочной отмены стейкинга, учета перераспределения токенов и вывода средств. Контракт должен учитывать резерв токенов и возможность смены владельца.
Провести обучение моделей (нейронных сетей) для распознавания образов
Провести обучение моделей (нейронных сетей) для распознавания образов (фотографии,
изображения) с предоставлением результата в виде REST API сервиса или Telegram-бота.
Необходимо использовать собственный или публичный датасет.
Необходимо использовать библиотеки pytorch или TensorFlow и язык программирования python. Обучение модели должно производиться на мощностях, использующих графические ядра (GPU).
Требования
- Визуализация графиков обучающих метрик должна демонстрироваться с помощью сервиса neptune.ai (или аналогичных) и соответствующей библиотеки neptune.
- Код программы для обучения модели должен быть написан в формате Jupyter Notebook (или аналогичных).
- Должна использоваться следующая метрика для оценки качества модели: accuracy (значение метрики accuracy вычисляется как [число правильных предсказаний/общее число предсказаний] и должно быть не ниже 95%, при общем количестве сделанных
предсказаний не менее 100)
Заявки фрилансеров
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