Разработка калькулятора точек кривой secp256k1 для Windows с минимальным графическим интерфейсом. Программа должна поддерживать сложение и вычитание точек, а также отображение 0, если сумма двух точек превышает максимальную точку. Язык программирования не имеет значения.
Доработать E-commerce платформу на Java+React
Всем привет!
Проект - Электронная коммерция. Платформа для поиска работы и персонала для современного бизнеса в индустрии гостеприимства.
Задачи:
- Панель администратора/Панель мониторинга работает с отправкой заданий, что означает, что компании и администраторы могут публиковать задания, и они собираются в базе данных, но не отображаются на интерфейсе. Это должно быть исправлено.
- В настоящее время рекрутеры могут искать кандидатов, а кандидаты могут искать работу на домашней странице. Необходимо, чтобы пользователи искали компании и предприниматели вместе с рекрутерами/кандидатами
- Необходимо создать отдельный раздел для предпринимателей (это концепция, аналогичная Star Alliance для авиакомпаний, означающая, что несколько компаний могут быть частью одной ассоциации). Это должно быть сделано во внешнем интерфейсе, в панели администратора, и компании могли иметь возможность видеть-только на своей панели мониторинга
- Промо-код для компаний в разделе предпринимателей (В настоящее время в админ-панели есть раздел для компаний, мы должны сделать то же самое для предпринимателей. Код будет добавлен вручную администратором отличных заданий)
- Необходимо проверить, реализована ли локализация на испанском языке, если нет, нужно будет реализовать.
В настоящее время структура/соотношение компаний и рабочих мест таковы:
Компании -> Вакансии
Технический стек:
Бэкенд: Java
Базы данных: MongoDB
Фронтенд: ReactJS
Админка: AngularJS (будет +)
Детали проекта будут переданы выбранному кандидату
Заявки фрилансеров
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