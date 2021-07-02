Доработать E-commerce платформу на Java+React

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки1402 просмотра

Всем привет!

Проект - Электронная коммерция. Платформа для поиска работы и персонала для современного бизнеса в индустрии гостеприимства.

Задачи:

- Панель администратора/Панель мониторинга работает с отправкой заданий, что означает, что компании и администраторы могут публиковать задания, и они собираются в базе данных, но не отображаются на интерфейсе. Это должно быть исправлено.

- В настоящее время рекрутеры могут искать кандидатов, а кандидаты могут искать работу на домашней странице. Необходимо, чтобы пользователи искали компании и предприниматели вместе с рекрутерами/кандидатами

- Необходимо создать отдельный раздел для предпринимателей (это концепция, аналогичная Star Alliance для авиакомпаний, означающая, что несколько компаний могут быть частью одной ассоциации). Это должно быть сделано во внешнем интерфейсе, в панели администратора, и компании могли иметь возможность видеть-только на своей панели мониторинга

- Промо-код для компаний в разделе предпринимателей (В настоящее время в админ-панели есть раздел для компаний, мы должны сделать то же самое для предпринимателей. Код будет добавлен вручную администратором отличных заданий)

- Необходимо проверить, реализована ли локализация на испанском языке, если нет, нужно будет реализовать.

В настоящее время структура/соотношение компаний и рабочих мест таковы:

Компании -> Вакансии

Технический стек:

Бэкенд: Java

Базы данных: MongoDB

Фронтенд: ReactJS

Админка: AngularJS (будет +)

Детали проекта будут переданы выбранному кандидату

JavaMongoDB
4 года назад
zlata_interexy
Злата 
24 года
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Была
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