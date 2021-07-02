Разработать телеграмм бота для рассылки спама с предложением о работе на сайтах знакомств, таких как Мамба, Баду и Табор. Бот должен поддерживать фильтрацию по хештегам, городам, возрасту и последней активности пользователей на сайте.
Калькулятор точек secp256k1
Нужен калькулятор точек кривой secp256k1, для win, минимальный графический интерфейс, язык программирования не принципиален, вариант подобной программы github.com/MrMaxweII/Secp256k1-Calculator
Требуемый функционал от калькулятора: сложение, вычитание точек, функция отображения 0, если сумма двух точек больше максимальной точки.
Заявки фрилансеров
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