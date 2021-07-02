Написать процедуру на C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки738 просмотров

Нужно написать процедуру на C# для подбора конкретных единиц оборудования в заказ. Подбор производится внутри CRM. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Для пояснения и дополнительных подробностей удобнее созвониться и обсудить.

Процедура нужна в ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше. Без потерь по качеству :)

Оплату и отзыв гарантирую.

4 года назад
GlazGo
Борис 
38 лет
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Был
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