Нужно написать процедуру на C# для подбора конкретных единиц оборудования в заказ. Подбор производится внутри CRM. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Для пояснения и дополнительных подробностей удобнее созвониться и обсудить.

Процедура нужна в ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше. Без потерь по качеству :)

Оплату и отзыв гарантирую.