Требуется провести обучение моделей нейронных сетей для распознавания изображений с выводом результата в виде REST API или Telegram-бота. Используйте датасет, библиотеки PyTorch или TensorFlow, а также язык Python. Визуализация метрик через neptune.ai. Код должен быть оформлен в Jupyter Notebook. Метрика качества - accuracy не ниже 95% при не менее 100 предсказаниях.