Нужно сделать программку которая будет собирать простое изображение из десятка .png деталей, каждая деталь имеет несколько вариаций и имеет свой слот в изображении. При каждом новом клике, например, будет формироваться случайным образом новая комбинация деталей, которая формирует новое изображение.

Которое сразу можно сохранить как .png на диск.

Функционал аналогичен тому, как в рпг играх можно кнопкой Случайно сгенерировать вид своего героя или объекта из заранее подготовленных эелементов.