Требуется разработка плагина для Wordpress, обеспечивающего личный кабинет программы лояльности. Пользователи должны иметь возможность авторизоваться по номеру телефона, видеть свой бонусный счет и транзакции через протокол взаимодействия. Включает проверку номера телефона, вывод табличной информации и сохранение сессии пользователя.
Конструктор изображений
Нужно сделать программку которая будет собирать простое изображение из десятка .png деталей, каждая деталь имеет несколько вариаций и имеет свой слот в изображении. При каждом новом клике, например, будет формироваться случайным образом новая комбинация деталей, которая формирует новое изображение.
Которое сразу можно сохранить как .png на диск.
Функционал аналогичен тому, как в рпг играх можно кнопкой Случайно сгенерировать вид своего героя или объекта из заранее подготовленных эелементов.
Выбранный исполнитель
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