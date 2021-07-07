Конструктор изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок395 просмотров

Нужно сделать программку которая будет собирать простое изображение из десятка .png деталей, каждая деталь имеет несколько вариаций и имеет свой слот в изображении. При каждом новом клике, например, будет формироваться случайным образом новая комбинация деталей, которая формирует новое изображение.

Которое сразу можно сохранить как .png на диск.

Функционал аналогичен тому, как в рпг играх можно кнопкой Случайно сгенерировать вид своего героя или объекта из заранее подготовленных эелементов.

4 года назад
optical
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Выбранный исполнитель

BDEsoft
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4 года назад
$30
2 дня
Escrow
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